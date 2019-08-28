Возвращение Богатыревой: Супрун отреагировала фото с тараканами

Ульяна Супрун, и.о. министра здравоохранения, заявила, что ее предшественница Раиса Богатырева совсем не заботилась о работе министерства, а подчиненные ее боялись. Об этом она написала в Facebook в среду, 28 августа.

"Первые месяцы работы в Минздраве мне постоянно рассказывали какие-то истории о том, как организовывала работу Раиса Богатырева. Как она никогда не покидала свой "комплекс кабинетов министра", который выглядел как дворец. Зато другая часть министерства была в критическом состоянии со старыми туалетами и потрепанными стенами. Как все должны были стоять смирно в коридорах, когда она проходила рядом со своими охранниками. Или как у нее "профессионально" занимались закупками лекарств и вакцин. Богатырева совершенно не заботилась о работе Минздрава, а большая часть работников ее боялись. Собственное обогащение и управление оборудками в министерстве были ее главной миссией", - написала Супрун.

Супрун считает, что возвращение Богатыревой в Украину - это сигнал о начале нового этапа борьбы за здоровье. Она также добавила, что последователи и партнеры Богатыревой пытаются вернуть себе возможность влиять на Минздрав и закупки лекарств. Супрун призвала власть не отдавать должности в министерстве соратникам Богатыревой. В частности, Супрун называет фамилии Тодурова, Голубовской, Глузмана, Донской и Пидтуркина.

Также руководительница МОЗ напомнила, что Богатырева покрывала схему по закупкам за госсредства вакцин и туберкулина у фирмы своего сына, а за годы ее председательства министерством, 2012-2014 гг., лекарства закупались с наценкой в ​​20-40%. Пока Богатырева была на должности, из бюджетных средств на лекарства украли более 1 млрд гривен.

Напомним, Богатырева была задержана в аэропорту Киев. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных. Пограничники установили, что в отношении нее есть поручение от правоохранительных органов и, собственно, после этого она была передана сотрудникам Нацполиции.

Позже стало известно, что Богатырева проведет ночь в СИЗО.

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Источник: korrespondent.net