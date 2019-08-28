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28. 08. 2019

Зеленский встретился с советником Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 28 августа, провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном. Об этом сообщает Офис президента.
 
 
Встреча была посвящена обсуждению первоочередных мер по укреплению стратегического партнерства между Украиной и США, в частности подготовке двусторонних переговоров на уровне глав государств.
 
Кроме того, были обсуждены возможности углубления украинско-американского сотрудничества в сферах безопасности и обороны, энергетической безопасности, а также в вопросах реформирования Вооруженных сил Украины и украинской оборонной промышленности.
 
Зеленский поблагодарил американскую сторону за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, последовательную официальную политику в отношении Крыма и усилия, направленные на достижение прогресса в мирном урегулировании на Донбассе.
 
Президент выразил надежду, что США смогут больше привлекаться к переговорному процессу относительно Донбасса. Он отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Вашингтона к Нормандскому формату.
 
 
Зеленский отметил важность консолидированной позиции США и других партнеров Украины для обеспечения освобождения украинских моряков и других незаконно удерживаемых граждан.

Отметим, сегодня Болтон также провел встречу с и.о. главы СБУ Иваном Бакановым.

"Прекрасная дискуссия с исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Мы обсудили различные способы того, как Украина и США могут усилить сотрудничество в широком спектре видов деятельности в сфере национальной безопасности", - написал Болтон в Twitter.

Как сообщалось, Болтон прибыл в Украину накануне и уже встретился с главой СНБО Александром Данилюком.

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Источник: korrespondent.net

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