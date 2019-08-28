Пункт пропуска Майорское закрывали из-за обстрела

Контрольный пункт въезда/выезда (КПВВ) Майорское в Донецкой области временно прекращал работу из-за обстрела сепаратистов. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в среду, 28 августа.

"Сегодня, в 12:25, противник начал обстрел гражданской инфраструктуры в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка – Бахмут. Применил при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы", – говорится в сообщении.

Отмечается, что подобные действия противника ставят под угрозу жизнь и здоровье лиц, пересекающих линию разграничения.

"Командующим Объединенных сил было принято решение о временном прекращении пропуска лиц и транспортных средств через КПВВ Майорское до особого распоряжения", – подчеркнули в ООС.

Примерно через час появилось сообщение о том, что КПВВ Майорское возобновил работу.

Напомним, за сутки 27 августа сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом миномет калибра 82 мм. Один боец ВСУ получил ранение.

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Источник: korrespondent.net