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28. 08. 2019

По обрушению в Дрогобыче рассматривают три версии

Следователи рассматривают три версии обрушения четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Дрогобычского горсовета, пишет УНН в среду, 28 августа.

"Одна из версий - газ, но это маловероятно. Вторая - перепланировка, но это также не подтверждено. Третья - возможно, когда были дожди, то в подвале промокло, подмыло, ведь это старый дом", - сообщили в пресс-службе.

Сейчас окончательной версии нет. Все версии на месте происшествия проверяют следователи.

Также в горсовете сообщили, что людем из обрушенного дома отселят.

"Сейчас, на эту минуту, работают эксперты. Первоначально, насколько нам известно, людям позволят из помещений забрать необходимые вещи. Скорее всего, на эту ночь люди будут отселены, учитывая ситуацию, которая есть", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, минувшей ночью в Дрогобыче обрушился четырехэтажный дом. В результате инцидента произошло разрушение подъезда с первого по четвертый этаж. Два человека погибли, еще семеро госпитализированы. Под обломками могут находиться пять человек. Спасательные работы продолжаются.

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Источник: korrespondent.net

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