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28. 08. 2019

Свадьба в Сен-Тропе: Богдан уснул в аэропорту на коленях у девушки

В сети появилось фото главы офиса президента Андрея Богдана, который в ожидании своего рейса спит на коленях у своей спутницы во французском аэропорту после свадьбы юриста Андрея Довбенко в Сен-Тропе. Снимок был опубликован журналистом Юрием Николовым в Facebook в среду, 28 августа.

Журналист уточнил, что фотографию ему прислали анонимно.

"Вот это Богдан кемарит на своей спутнице во французском аэропорту после гулянки у Довбенко вместо присутствия на государственном праздновании Дня Независимости и продвижения "приватных" кандидатов в Кабмин", - написал Николов.

 

Ранее стало известно, что Богдан провел День Независимости на свадьбе в Сен-Тропе во Франции и не участвовал в официальных мероприятиях.

На мероприятии он, в частности, спел гимн Украины во главе процессии девушек гоу-гоу в одном из ресторанов в Сан-Тропе.

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Источник: korrespondent.net

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