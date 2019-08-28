Обрушение в Дрогобыче: выжившая рассказала о ЧП

Выжившая при обрушении дома в Дрогобыче Львовской области Ирина рассказала о моменте произошедшего, сообщает 112 Украина в среду, 28 августа.

"Я не спала и слышала, как сдвигались стены. Слышала, как барабанило, словно дождь. Сначала думала, что кто-то ходит по дому, я хотела встать и открыть в спальню двери, чтобы убедиться, что все хорошо и не дошла до двери, я просто провалились внутрь", - сказала Ирина.

Как известно, в результате обрушения погибли два человека, семь госпитализированы, в том числе дети. Под завалами могут находиться шесть человек.

Следствие рассматривает три возможные причины обрушения.

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Источник: korrespondent.net