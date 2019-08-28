Петиция в поддержку Супрун набрала более 25 тысяч голосов

Петиция о сохранении исполняющей обязанности министра здравоохранения Уляны Супрун главой Минздрава набрала более 25 тысяч голосов.

Соответствующая петиция была размещена на сайте президента 5 июня. Ее автор Дмитрий Ткач.

На момент публикации петиция набрала 25300 голосов. До окончания сбора подписей осталось восемь дней.

Согласно тексту петиции, "за последние годы началась беспрецедентная трансформация системы здравоохранения".

"Нужно позволить команде во главе с Супрун продолжить трансформацию системы здравоохранения по утвержденным планам до момента ощущения необратимости процессов", - говорится в тексте петиции.

Кроме заслуг Супрун по медреформе, отмечается, что благодаря ей впервые в истории Украины правительство приняло Стратегию развития медобразования.

Напомним, на прошлой неделе СМИ назвали сменщика Супрун в Минздраве.

Ранее Ульяна Супрун рассказала о своей встрече с президентом Владимиром Зеленским.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net