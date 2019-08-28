Болтон обсудит продажу завода Мотор Сич с властью Украины

Советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Джон Болтон не будет встречаться с руководством завода Мотор Сич в связи с его продажей Китаю, но он намерен обсудить эту ситуацию с представителями украинской власти, чтобы услышать их оценку ситуации. Об этом Болтон рассказал в интервью Радио Свобода, опубликованном в среду, 28 августа.

"Я не буду встречаться с ними (с руководством завода – ред.). Но речь идет о вопросе, который является важным как для Украины, так и для США, Европы, Японии, Австралии, Канады и других стран. Речь идет об усилиях Китая использовать положительный торговый баланс этой страны для того, чтобы получить экономические рычаги в разных странах мира, чтобы получить выгоду от оборонных технологий, которые разработали другие страны... Речь идет о долгосрочной стратегии Китая увеличить свое влияние по всему миру, у них – свои представления о том, как должен был бы выглядеть мировой порядок", – сказал Болтон.

Советник Трампа не ответил, может ли США предложить Мотор Сич что-то взамен для предотвращения заключения контракта, однако добавил, что будет рад обсудить эти вопросы с украинской властью.

Он также отметил, что сначала соглашения Китая могут иметь очень благоприятные условия финансирования, но чуть позже они оказываются не такими благоприятными. По его словам китайцы идут на откровенно коррупционные действия во многих странах, чтобы гарантировать коммерческий успех для своих компаний.

Болтон не высказал однозначного ответа против он продажи Мотор Сич или нет, однако подчеркнул, что новая украинская власть должна убедиться в том, что продажа компании принесет ожидаемый результат для Украины.

"Я не хочу говорить о конкретных сделках, но действительно считаю, что правительство, которое действует в собственной суверенной сфере, имеет право защищать свою оборонную отрасль и желать благосостояния для украинского народа. Поэтому я думаю, что новая украинская власть президента Зеленского очевидно сейчас считает это своим высоким приоритетом, и он должен был бы убедиться, прежде чем операцию такого рода позволят осуществить, что от этого действительно выиграет украинский народ", – отметил Джон Болтон.

Напомним, 27 августа Болтон прибыл в Украину с официальным визитом. В Киеве он подтвердил, что постарается убедить украинскую власть в опасности сотрудничества с китайцами.

Как известно, компании из Китая купили половину акций Мотор Сич и подали заявления в Антимонопольный комитет, чтобы согласовать сделку.

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Источник: korrespondent.net