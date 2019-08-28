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28. 08. 2019

В Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста

В Николаевской области недалеко от поселка Врадиевка неизвестные нацарапали нацистскую символику на памятнике жертвам Холокоста. Об этом во вторник, 23 августа, сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский на своей странице в Facebook.

"Недалеко от Врадиевки (Николаевская область) осквернили и изуродовали памятник зверски замученным семи тысячам евреев", - написал он.

Долинский отметил, что жертв расстреляли на месте теперешнего памятника осенью 1941 года, когда вели якобы на новое поселение. Среди убитых, в основном, были женщины, старики и дети.

Cмотрите фотогалерею: В Николаевской области осквернили памятник жертвам Холокоста

Ранее сообщалось, что в Сумах надругались над могилой воинов АТО. В частности, злоумышленник сломал крест на могиле украинского военного, который погиб в зоне АТО в 2014 году. На следующий день злоумышленника задержали.

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Источник: korrespondent.net

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