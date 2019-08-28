Во Франции при взрыве в лаборатории пострадали 14 человек

Утром в среду во Франции в департаменте Сена и Марна произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Об этом сообщает газета Parisien 28 августа.

Взрыв произошел около 9.10 утра в муниципалитете Самуа-сюр-Сен. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.

По данным пожарных, взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории компании. По предварительным данным, взорвался резервуар с кислотой.

Утверждается, что риска загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, в июне в американском городе Филадельфия на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв, после чего начался пожар.

Также сообщалось, чтона севере Италии при взрыве в жилом доме погибли два человека.

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Источник: korrespondent.net