Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 17:40
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
28. 08. 2019

Во Франции при взрыве в лаборатории пострадали 14 человек

Утром в среду во Франции в департаменте Сена и Марна произошел взрыв на предприятии компании Corning, которая занимается производством стекла. Об этом сообщает газета Parisien 28 августа.

Взрыв произошел около 9.10 утра в муниципалитете Самуа-сюр-Сен. Пострадали 14 человек, двое из них в тяжелом состоянии. У людей химические ожоги. Также были эвакуированы 150 работников компании.

По данным пожарных, взрыв произошел в результате химической реакции в исследовательской лаборатории компании. По предварительным данным, взорвался резервуар с кислотой.

Утверждается, что риска загрязнения окружающей среды нет.

Напомним, в июне в американском городе Филадельфия на нефтеперерабатывающем заводе произошел мощный взрыв, после чего начался пожар.

Также сообщалось, чтона севере Италии при взрыве в жилом доме погибли два человека.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.