Синод православной церкви Греции принял решение по ПЦУ

Синод Элладской православной церкви во время заседания 26-28 августа принял решения, связанные с созданием Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Так, Синод признал каноническим право Вселенского патриарха на предоставление автокефалии, а также утвердил за своим предстоятелем, архиепископом Афинским Иеронимом II право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что Варфоломей и глава церкви Греции обсудили "церковную проблему" Украины.

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Источник: korrespondent.net