Лента RSS
Подписаться на ленту
28 августа 2019, среда, 17:41
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,3
28. 08. 2019

Синод православной церкви Греции принял решение по ПЦУ

Синод Элладской православной церкви во время заседания 26-28 августа принял решения, связанные с созданием Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба церкви.

Так, Синод признал каноническим право Вселенского патриарха на предоставление автокефалии, а также утвердил за своим предстоятелем, архиепископом Афинским Иеронимом II право в дальнейшем заниматься вопросом признания Православной церкви Украины.

Ранее сообщалось, что Варфоломей и глава церкви Греции обсудили "церковную проблему" Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Жизнь у нас интересная, но нервная. 
Поэтому мы веселые, но злые.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.