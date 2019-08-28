Зеленский обещает аудит домов из-за ЧП в Дрогобыче

Президент Владимир Зеленский намерен поручить новому правительству провести в стране аудит жилых домов в связи с обвалом дома в Дрогобыче. Об этом говорится в комментарии в Facebook президента в среду, 28 августа.

"Невозможно строить новую страну, не строя или хотя бы капитально не возобновляя дома украинцев. Поэтому задачей нового правительства будет проведение аудита всех жилых домов по всей стране и разработка в кратчайшие сроки программы приведения в надлежащее состояние старых и возведение новых", - говорится в сообщении.

Президент также выразил соболезнования родственникам погибших.

Прокуратура Львовской области открыла два уголовных дела по факту ЧП: по статье об умышленном уничтожении или повреждение объектов жилищно-коммунального хозяйства, повлекшем тяжкие последствия в виде уничтожения и повреждения имущества граждан и нанесения вреда их здоровью и причинение смерти (ч.3 ст.270-1 УК).

Отмечается, что Дрогобычская местная прокуратура дополнительно внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по факту злоупотребления служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, должностными лицами Дрогобычского горсовета и коммунального предприятия при содержании жилого дома (ч.2 ст.364 УК).

Указанные уголовные производства объединили в одно.

Как известно, в результате обрушения погибли два человека, семь госпитализированы, в том числе дети. Под завалами могут находиться шесть человек.

Следствие рассматривает три возможные причины обрушения.

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Источник: korrespondent.net