Москва о новых санкциях США: Нелегитимный инструмент давления

Власти США вводят новые антироссийские санкции и тем самым приносят в жертву остатки былого российско-американского партнерства в угоду начавшейся предвыборной гонке. Об этом сказала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС в среду, 28 августа.

"Данное решение, о котором Вашингтон объявил в начале августа, ничего, кроме сожаления, не вызывает. Печально, что остатки былого российско-американского партнерства приносятся, если не сказать принесены, США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам… Мы по-прежнему убеждены, что санкции США – это нелегитимный инструмент давления не только на нашу страну, но и в принципе на все страны, к которым применяется подобный механизм", – сказала она, комментируя вступление в силу второго пакета антироссийских санкций США по делу Скрипалей.

Захарова отметила, что решение о введении нового пакета санкций принято с целью "нанести ущерб финансовому сектору и высокотехнологичным отраслям экономики", однако РФ "не раз уже доказывала устойчивость к подобным внешним ограничениям".

"Как вы знаете, был предпринят целый ряд шагов для того, чтобы к этим странным, алогичным и деструктивным шагам западных стран приспособиться и провести целый ряд мер по безболезненной адаптации к внешним неблагоприятным факторам, которые носят искусственный характер", – добавила российский дипломат.

Захарова утверждает, что единственный результат подобных мер со стороны США – "дальнейшее ухудшение возможности нормализации двустороннего взаимодействия".

"Еще раз повторю то, о чем мы говорили много раз, просто для тех, кто задумается в будущем о повторении подобных шагов: Россия никогда не примет навязываемые ей правила поведения по чьим-либо лекалам. Пытаться разговаривать с Россией на языке ультиматумов просто бесполезно", – резюмировала спикер МИД РФ.

Напомним, в начале августа США ввели второй пакет санкций против РФ из-за дела Скрипалей, поскольку Москва, по утверждению Вашингтона, не предоставила требуемых гарантий в рамках американского закона.

Кроме того, министерство финансов США сообщило о введении дополнительных санкций в отношении России, предусмотренных законом о контроле и ликвидации химического и биологического оружия. Санкции вступили в силу 26 августа.

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Источник: korrespondent.net