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28. 08. 2019

Сеть подпольных производителей алкоголя разоблачили на Львовщине

Организованная преступная группировка создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Преступников задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 28 августа.

Производство контрафактной водочной продукции организовали восемь жителей региона. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества изготовляли на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений.

Готовую подделку, под видом известных брендов, преступники реализовывали через места розничной торговли в разных регионах Украины с использованием фальшивых марок акцизного налога.

Во время обысков правоохранители обнаружили спирты неизвестного происхождения и партию незаконно изготовленного алкоголя на сумму более миллиона гривен.

 

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков.

Также на Донбассе изъяли 150 кг наркотиков. Их у себя дома хранила местная жительница.

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Источник: korrespondent.net

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