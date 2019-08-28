Сеть подпольных производителей алкоголя разоблачили на Львовщине

Организованная преступная группировка создала масштабную сеть незаконного изготовления и сбыта алкоголя. Преступников задержали правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в среду, 28 августа.

Производство контрафактной водочной продукции организовали восемь жителей региона. Контрафакт из нелегального сырья сомнительного качества изготовляли на базе гаражных, складских и хозяйственных помещений.

Готовую подделку, под видом известных брендов, преступники реализовывали через места розничной торговли в разных регионах Украины с использованием фальшивых марок акцизного налога.

Во время обысков правоохранители обнаружили спирты неизвестного происхождения и партию незаконно изготовленного алкоголя на сумму более миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области полицейские разоблачили группу наркоторговцев и изъяли крупную партию наркотиков.

Также на Донбассе изъяли 150 кг наркотиков. Их у себя дома хранила местная жительница.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net