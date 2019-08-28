Свобода слова по-новому. Как Рада делила комитеты

Большие торги подошли к концу. В парламенте 9 созыва распределили руководство комитетов, а уже завтра, 29 августа, на торжественном заседании это распределение утвердят голосованием в сессионном зале.

Правда, без скандалов не обошлось. Одни обижаются из-за маленького представительства, другие недовольны должностями, которые достались конкурентам. Всего в новом парламенте будет 23 комитета. Слуге народа отойдет 70 руководящих должностей в комитетах, Оппозиционной платформе За Жизнь - 15, Батьківщине - 14, Голосу - 13, а Европейской СолидарностиПетра Порошенко только 4.

Корреспондент.net узнал, как распределяли комитеты.

Полный список

Согласно списку, который озвучил будущий спикер Рады Дмитрий Разумков, руководство комитетов будет следующим:

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики - председатель Данило Гетьманцев ("Слуга народа"), первый зампредседателя Ярослав Железняк ("Голос"), секретарь Игорь Палица (самовыдвиженец). Комитет по вопросам бюджета - председатель Юрий Аристов ("Слуга народа"), первый зам Иван Крулько ("Батьківщина"), секретарь Владимир Цабаль ("Голос"). Комитет по вопросам экономического развития - председатель Дмитрий Наталуха ("Слуга народа"), первый зам Сергей Тарута ("Батьківщина"), секретарь Петр Юрчишин (самовыдвиженец). Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики - председатель Александр Ткаченко ("Слуга народа"), первый зам Ирина Констанкевич (самовыдвиженец), секретарь - Александр Абдуллин ("Батьківщина"). Комитет по вопросам образования, науки и инноваций - председатель Сергей Бабак ("Слуга народа"), первый зам Александр Лукашев ("Оппозиционная платформа - За життя"), секретарь Наталия Пипа ("Голос"). Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму, национальных меньшинств, межнациональных отношений - председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец), первый зам Максим Ткаченко ("Слуга народа"), секретарь Рустем Умеров ("Голос"). Комитет по вопросам цифровой трансформации - председатель Михаил Крячко ("Слуга народа"), первый зам Кира Рудик ("Голос"), секретарь Сергей Ларин ("Оппозиционная платфотма - За життя"). Комитет по вопросам правовой политики - председатель Ирина Венедиктова ("Слуга народа"), первый зам Василий Нимченко ("Оппозиционная платфотма - За життя"), секретарь Олег Макаров ("Голос"). Комитет по вопросам аграрной и земельной политики - председатель Николай Сольский ("Слуга народа"), первый зам Олег Мейдич ("Батьківщина"), секретарь Иван Чайкивский (самовыдвиженец). Комитет по вопросам антикоррупционной политики - председатель Анастасия Красносильская ("Слуга народа"), первый зам Ярослав Юрчишин ("Голос"), секретарь Михаил Цимбалюк ("Батьківщина"). Комитет по вопросам правоохранительной деятельности - председатель - Денис Монастырский ("Слуга народа"), первый зам - Андрей Осадчук ("Голос"), секретарь - Сергей Минько (самовыдвиженец). Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг - председатель Андрей Герус ("Слуга народа"), первый зам Алексей Кучеренко ("Батьківщина"), секретарь Юрий Шаповалов (самовыдвиженец). Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры - председатель Владимир Крейденко ("Слуга народа"), первый зам Юлия Клименко ("Голос"), секретарь Геннадий Вацак (самовыдвиженец). Комитет по вопросам государственной власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и городского строительства - председатель Андрей Клочко ("Слуга народа"), первый зам Роман Лозинский ("Голос"), секретарь Дмитрий Исаенко ("Оппозиционная платфотма - За життя"). Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки - председатель Александр Завитневич ("Слуга народа"), первый зам Михаил Забродский ("Евросолидарность"), секретарь Роман Костенко ("Голос"). Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования - Михаил Радуцкий ("Слуга народа"), первый зам Валерий Дубиль ("Батьківщина"), секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность"). Комитет по вопросам экологической политики и природопользования - председатель Олег Бондаренко ("Слуга народа"), первый зам Степан Ивахив (самовыдвиженец), секретарь Александр Фельдман (самовыдвиженец). Комитет по вопросам свободы слова - председатель Нестор Шуфрич ("Оппозиционная платфотма - За життя"), первый зам - пока неизвестен ("Батьківщина" имеет эту должность по квоте, но еще не определилась с кандидатурой), секретарь Сергей Швец ("Слуга народа"). Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы Рады аналогично ("Слуга народа" имеет эту должность по квоте, но еще не определилась с кандидатурой), первый зам Андрей Пузийчук, секретарь Михаил Папиев. Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества - председатель Богдан Яременко ("Слуга народа"), первый зам Григорий Немыря ("Батьківщина"), секретарь Соломия Бобровская ("Голос"). Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом - председатель Иванна Климпуш-Цинцадзе ("Евросолидарность"), первый зам Вадим Галайчук ("Слуга народа"), секретарь Евгений Яковенко. Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов - Галина Третьякова ("Слуга народа"), первый зам Анжелика Лабунская ("Батьківщина"), секретарь Николай Бабенко ("Белая Церковь вместе"). Комитет по вопросам молодежи и спорта - председатель Андрей Кожемякин ("Батьківщина"), первый зам Жан Беленюк ("Слуга народа"), секретарь Григорий Суркис ("Оппозиционная платфотма - За життя").

Свобода слова

Главой комитета по вопросам свободы слова стал представитель Оппозиционной платформы За Жизнь Нестор Шуфрич. Он голосовал за так называемые диктаторские законы 16 января 2014 года. В его политической биографии была масса скандалов, драк и так далее. Чего точно не было так это какой-то связи с работой журналистов и медиа.

Журналисты сразу же выступили против назначения Шуфрича. Медиадвижение "Медиа за осознанный выбор" (Медиарух) призвало народных депутатов не поддерживать назначение Нестора Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова и подобрать на эту должность более подходящую кандидатуру. Представители журналистского сообщества указали на факты использования для манипуляций и пропаганды медиа, связанные с Виктором Медведчуком, близким соратником которого является Шуфрич, и партией Оппозиционная платформа – За жизнь.

"Медиарух призывает вновь избранные партии, и, прежде всего, президентскую политсилу "Слуга народа", не допустить председательства в комитете свободы слова представителя ОПЗЖ, члены которой используют подконтрольные медиа для пропаганды и манипуляций и принимали непосредственное участие в ущемлении свободы слова. Призываем другие фракции выдвинуть, а фракцию "Слуга народа" - поддержать назначение на должность председателя комитета авторитетного медийщика, что имеет доверие медиасообщества", - сказано в заявлении.

Партии Европейская солидарность и Голос также выступили против назначения представителя Шуфрича главой парламентского комитета по вопросам свободы слова.

"Партия "Голос" обращается к президенту Украины и партии "Слуга народа" с требованием не допустить возвращения бывших "регионалов" к власти... По нашему мнению, назначать главой комитета по вопросам свободы слова представителя политической команды, которая притесняла свободу слова в Украине, недопустимо. Мы настоятельно призываем партию "Слуга народа" пересмотреть свое решение – политик, который неоднократно демонстрировал антиукраинскую позицию, не должен возглавлять парламентский комитет", - говорится в заявлении партии Святослава Вакарчука.

В партии же пятого президента Петра Порошенка заявили, что “предложение правящей власти возглавить этот комитет представителю пророссийской силы означает, что партия "Слуга народа" разделяет российские подходы к монополии власти над информационным пространством”.

Другие скандалы

Комитет по нацбезопасности возглавит Александр Завитневич - муж одноклассницы президента Зеленского. До депутатства он возглавлял Смилянский сталелитейный завод.

Единственное, что его как-то связывает с оборонкой, это то, что он выпускник факультета радиоинженерии Киевского военного института управления и связи и Киевского национального экономического университета, является офицером запаса.

При этом первым заместителем Завитневича будет командующий десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский. А секретарем комитета - киборг, офицер Роман Костенко из фракции Голос. То есть на их фоне, Завитневич выглядит, мягко говоря, не очень компетентно.

Комитет по вопросам правовой политики возглавит Ирина Венедиктова. До избрания в Раду была заведующей кафедрой гражданско-правовых дисциплин Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. В 2016−2017 годах претендовала на должность судьи кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, но не прошла конкурс. А теперь будет отвечать за реформу судебной системы в Раде.

Источник: korrespondent.net