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28. 08. 2019

В Дрогобыче объявили траур по погибшим из-за обвала дома

Горсовет Дрогобыча Львовской области объявил двухдневный траур по погибшим в результате обрушения жилого дома. Об этом в среду, 28 августа, сообщает пресс-служба горсовета.

"В связи с трагедией, которая произошла в Дрогобыче в ночь с 27 на 28 августа 2019 года и в результате которой погибли жители города, 29 и 30 августа в городе объявлен траур", - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал мэр города Тарас Кучма.

В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории города призывают приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций на территории города.

В эти дни рекомендуется ограничить проведение развлекательно-концертных мероприятий.

На рынках, в заведениях торговли и ресторанного хозяйства, в общественном транспорте запрещено звучание развлекательной музыки.

На данный момент известно, что в результате обрушения погибли два человека, семь госпитализированы, в том числе дети. Под завалами могут находитьсяеще  шесть человек.

Следствие рассматривает три возможные причины обрушения.

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Источник: korrespondent.net

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