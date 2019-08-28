Двое мужчин одинаково покончили с собой в соседних районах

Полиция Киевской области расследует обстоятельства двух аналогичных самоубийств в разных районах. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ведомства в среду, 28 августа.
Оба случая произошли 27 августа, в обоих случаях погибшим оказался парень 1991 года рождения, застрелившийся из гладкоствольного ружья.
Один случай произошел в селе Чопилки Переяслав-Хмельницкого района, а другой - после обеда в Яготине. Предсмертных записок у парней не нашли.
“Полиция Киевщины напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности обращения с огнестрельным оружием. А также призывает граждан добровольно сдавать оружие, взрывчатые материалы и специальные средства, которые хранятся без соответствующих документов”, - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее львовянин повесился в день рождения из-за долгов.
Также сообщалось, что в Измаиле коммунальщик повесился возле здания мэрии.
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Источник: korrespondent.net
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