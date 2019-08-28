США отстают. Новая гонка гиперзвукового вооружения

Соединенные Штаты, Россия и Китай вступают в новую гонку вооружений - гиперзвуковых технологий. Пентагон заявил, что в США такое оружие появится через несколько лет, Китай проводит испытания, Россия готовится принять на его на вооружение.

В августе перестал действовать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, поэтому стороны приступили к испытаниям запрещенных ранее ракетя, усилив напряженность ммежду соперниками. Корреспондент.net рассказывает подробности.

Гиперзвуковые тетхногии: США отстают от Китая и России

22 августа стало известно, что министерство обороны США сворачивает программу разработки новой системы противоракетной обороны, которая уже обошлась бюджету в 1,2 миллиарда долларов.

В Пентагоне решили, что проблемы, связанные с конструкцией аппарата-перехватчика, либо непреодолимы, либо чреваты слишком высокими расходами для их устранения. Проектом занималась корпорация Boeing.

Кроме того, в связи с расторжением контракта будет ликвидирована и сама программа по усовершенствованию ракет-перехватчиков.

Вместо этого Пентагон ожидает от промышленности предложений по разработке системы вооружений нового поколения под названием Redesigned Kill Vehicle (Модернизированный аппарат-перехватчик), которая защитит США от межконтинентальных ракет КНДР, а также от гиперзвукового оружия, разрабатываемого Россией и Китаем.

У самой Америки гиперзвуковое оружие появится в течение нескольких лет, сказал глава Пентагона Марк Эспер винтервью Fox News.

При этом неделей ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон обвинил Россию в краже гиперзвуковых технологий и заявил об опасности утечки информации о новом вооружении в третьи страны.

Об это он сказал, комментируя взрыв экспериментальной гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой Буревестник в России, который произошел 8 августа. По заявлениям Москвы, у Буревестника неограниченный радиус действия.

"Несмотря на то, что по своим объемам российская экономика сравнима с Нидерландами, она по-прежнему тратит достаточно на военные нужды, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые средства доставки - гиперзвуковые планирующие крылатые блоки, гиперзвуковые крылатые ракеты, которые в значительной мере были украдены из американских технологий", - сказал он.

Летом прошлого года Washington Post, что США, столкнувшись с угрозой проигрыша в гонке вооружений, в приоритетном порядке взялись за разработку гиперзвуковой ракеты.

ВВС США накануне этого сообщения объявили, что передали компании Lockheed Martin контракт стоимостью почти один миллиард долларов на проектирование и строительство гиперзвукового летательного аппарата.

А компания Boeing сообщила, что вложит средства в британскую фирму, занимающуюся производством современных двигательных установок, которые смогут приводить в движение гиперзвуковой летательный аппарат.

О том, что в Белом море 8 августа взорвался именно Буревестник говорили многие эксперты и президент США Дональд Трамп. Он также отметил, что у Америки есть подобная технологии, "но более совершенная".

В Кремле с заявлением Трампа не согласились и напомнили, что, по словам президента РФ Владимира Путина, российские разработки опережают все страны и являются уникальными. Подробно в материале Летающий Чернобыль: какая ракета взорвалась в России.

О новой гонке вооружения начали говорить с 1 марта 2018 года, когда Путин в ежегодном послании Федеральному собранию объявил о создании в России уникальных видов вооружения, в том числе гиперзвуковых.

В частности о ракетном комплексе Авангард, оснащенном гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком, который должен быть развернут в 2019 году. Эта ракета, по словам Путина, "идет к цели как метеорит, как горящий шар, как огненный шар".

Он также рассказал об авиационном гиперзвуковом комплексе Кинжал, которые, по словам Путина, "в режиме опытно-боевого дежурства подтвердили свои уникальные характеристики". По некоторым данным, эти ракеты поступили на вооружение еще в 2017 году.

В России заявляют, что против Авангарда, Кинжала и Буревестника не работает ни одна система противоракетной обороны.

В октябре Путин говорил, что Россия является одной из самых сильных ядерных держав с уникальным вооружением. Он предупредил потенциальных агрессоров, что "возмездие неизбежно", а россияне - попадут в рай.

"Мы в этой ситуации как бы ждем, что в отношении нас кто-то применит ядерное оружие. Сами ничего как бы не делаем. Но агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Что он будет уничтожен. Ну а мы - жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют", - сказал Путин.

Что касается Китая, то в августе прошлого года Китайская академия аэрокосмической аэродинамики сообщили об успешном испытании гиперзвукового летательного аппарата Xingkong-2, который может нести ядерные боеголовки.

Xingkong-2 может преодолевать любую современную противоракетную систему благодаря высокой скорости и непредсказуемой траектории, утверждают в Китае.

Такое оружие необходимо для сдерживания противников от первого удара, пишет New Republic.

Последствия разрыва ДРСМД

18 августа Соединенные Штаты впервые после прекращения действия Договора о РСМД испытали крылатую ракету, которая выходит за рамки условий соглашения. О договоре и его ликвидации подробно в материале Станет опаснее: каким будет мир без ДРСМД.

Ракета Tomahawk, запущенная с системы Mk-41, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров. Минобороны США отметили, что данные, собранные во время испытания, станут основой для дальнейшего развития ракет средней дальности.

Система Mk-41 входит в состав американской систем ПРО Aegis Ashore в Польше и Румынии. Россия несколько лет жаловалась, что Mk-41 могут быть преобразованы в системы атаки, нарушающие ДРСМД, путем установки ракет Tomahawk.

21 августа исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти заявил, что Америка изучает возможности разработки различных типов ракет, запрещенных ДРСМД, поскольку больше не являятся стороной договора.

Вскоре президент России Владимир Путин поручил своим министерствам "принять исчерпывающие меры по подготовке симметричного ответа" на испытание Tomahawk.

"Американские политики весьма высокого ранга и уровня заявляют, что размещение новых систем может быть начато с Азиатско-Тихоокеанского региона, но и это затрагивает наши коренные интересы, ведь все это находится вблизи российских границ", - сказал Путин.

У России есть на вооружении крылатые ракеты средней дальности воздушного и морского базирования, например ракеты Калибр, которые являются в определенной мере аналогом американских ракет Tomahawk. Подробно в материале США запустили новую ракету: мир на грани эскалации.

24 августа Россия запустила баллистическую ракету Булава, которая может нести несколько гиперзвуковых ядерных блоков, с атомной подлодки Юрий Долгорукий в Баренцевом море. Испытания проводились 24 августа и прошли успешно.

Также была запущена баллистическая ракета Синева - с атомной подлодки Тула из приполюсного района Северного Ледовитого океана.

При этом в Кремле заверили, что запуски ракет не связаны с подготовкой ответа Америке.

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Источник: korrespondent.net