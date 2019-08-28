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28. 08. 2019

В Хмельницкой области отец-насильник облил кислотой дочь

Правоохранители задержали мужчину, который облил свою 18-летнюю дочь кислотой. Об этом сообщила пресс-служба полиции Хмельницкой области в среду, 28 августа.

"Следователи Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области совместно с работниками криминальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры расследуют факт нанесения тяжких телесных повреждений 18-летней девушке", - сказано в сообщении.

Так, 27 августа, в 5:47, в Белогорское отделения полиции поступило сообщение из местной больницы о том, что к ним доставили 18-летнюю девушку, которую неизвестный облил химическим веществом, вызвав ожоги лица, груди и левого бедра общей площадью около 5% тела.

Правоохранители выяснили, что неизвестный вызвал девушку на пастбище, связал ее, облил веществом, похожим на кислоту, после чего скрылся с места происшествия. Злоумышленник был в темной одежде и Балаклаве, однако потерпевшая узнала в нападающем родного отца. Более того, девушка призналась, что в течение последних семи лет мужчина регулярно ее насиловал. Сейчас эта информация проверяется.

На месте совершения преступления и в доме, где проживает потерпевшая и подозреваемый, изъято ряд вещественных доказательств. Все они направлены на экспертизу.

Мужчину 42 лет задержали, по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, что ранее трое детей получили ожоги серной кислотой в Николаеве.

Также сообщалось, что невеста показала лицо, которое облил кислотой жених.

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Источник: korrespondent.net

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