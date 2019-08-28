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28. 08. 2019

В Крыму приговорили к 10 годам тюрьмы крымского татарина Гафарова

В Крыму так называемый Кировский районный суд приговорил к 10 годам тюрьмы крымского татарина Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в добровольческом батальоне. Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк на своей странице в Facebook в среду, 28 августа.

По версии следствия, житель села Жемчужина Крыма Гафаров в 2016-2018 годах принимал участие в крымскотатарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана, сейчас общественное объединение Аскер, и был участником экономической блокады Крыма.

"В суде он (Гафаров – ред.) отрицал вину и рассказал, что организатор отряда и собственник телеканала ATR (где Гафаров работал парикмахером) Ленур Ислямов предлагал ему войти в отряд, но он отказался, а позже уволился с телеканала, недолго поработал в Киеве и вернулся в Крым", – говорится в сообщении.

Гафарову предъявили обвинение по статье об участии в незаконном вооруженном формировании (ч.2 ст.208 УК РФ).

Напомним, 31 октября 2018 года в Симферополе суд арестовал Дилявера Гафарова. Накануне в его квартире прошел обыск. Российские силовики несколько часов искали оружие, но так его и не нашли.

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Источник: korrespondent.net

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