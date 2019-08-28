У премьер-министра Литвы обнаружили рак

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис заболел раком. У политика обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии, сообщает Интерфакс в среду, 28 августа.

Саулюс Сквернялис надеется выздороветь после циклов лечения в сентябре и октябре.

"Она (лимфома – ред.) не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – сказал премьер.

Он отметил, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат от правящей партии Союз крестьян и зеленых Литвы.

"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – добавил премьер.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквернялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября. Премьера в этот период будет замещать министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Сквернялис заверил, что болезнь пока не сказалась на его трудоспособности. Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы и призвал людей регулярно проверять состояние здоровья даже при хорошем самочувствии.

49-летний Саулюс Сквернялис занимает пост главы правительства Литвы с декабря 2016 года.

Ранее жена премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона впервые рассказала о борьбе с раком. Женщина этим летом перенесла три операции

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Источник: korrespondent.net