Богатыреву арестовали с залогом в шесть миллионов

Печерский райсуд Киева в среду, 28 августа, постановил арестовать на два месяца экс-министра здравоохранения Раису Богатыреву с залогом в шесть миллионов гривен.

Сама Богатырева в ходе заседания заявила о своей готовности сотрудничать со следствием.

Она подчеркнула, что выехала за пределы Украины за много месяцев до того, как на нее открыли дело. "И говорить о том, что я избегала следствия, нельзя", - отметила она.

Экс-министр также сообщила, что с 2014 года находилась за пределами Украины. "Я вернулась после завершения реабилитационного периода, чтобы предстать перед судом", - сказала она.

И добавила, что не имеет влияния оказывать давления на кого-либо и не намерена скрываться.

Богатырева заверила, что будет приходить на вызовы следователя и просила суд не удовлетворять ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, накануне Богатырева была задержана в аэропорту Киев. Она прилетела рейсом из Минска. Во время прохождения пограничного контроля на нее сработала база данных.

В октябре 2014 года Богатыреву объявили в розыск по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 млн грн в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.



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Источник: korrespondent.net