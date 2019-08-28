Действующий премьер-министр Владимир Гройсман записал прощальное видео, в котором пожелал удачи своему преемнику и поблагодарил за поддержку. Видео он разместил в Facebook в среду, 28 августа.

"... хочу пожелать своему преемником силы, терпение и удачи. И главное - успеха. Поскольку именно от успеха его работы и работы нового правительства много в чем будет зависеть успех Украины и нормальной жизни каждого украинского", - говорит Гройсман.

По его словам, новое правительство примет стабильную и развивающуюся страну." И я благодарен всем за наше общее неравнодушие, совместную работу, за поддержку и критику, а также за ваше доверие", - благодарит премьер..

Также он рассказал о своей будущей деятельности. "Мое служение Украине не заканчивается сегодня", - сказал Гройсман.

Отметим, по данным СМИ, преемником Гройсмана станет замглавы Офиса президента Алексей Гончарук. Новое правительство может быть сформировано уже завтра.

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Источник: korrespondent.net