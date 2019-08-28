Новые нормы строительства трасс в Украине: что изменится

В Украине 1 сентября вступят в силу новые изменения в государственные строительные нормы по проектированию дорог общего пользования, которые должны повысить уровень безопасности на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона в среду, 28 августа.

Новые строительные нормы вводят ряд изменений в обустройстве безопасных и качественных трасс, как в Европе, и являются обязательными. Эти нормы распространяются на строительство новых, реконструкцию и капремонт существующих дорог вне населенных пунктов.

"Главная цель изменений в строительных нормах - повышение безопасности на дорогах и улучшение качества дорожного покрытия - асфальтобетона", - заявил замминистра Лев Парцхаладзе.

По его словам, новые нормы вводят возможность сужать крайние левые полосы на трассах и делать более безопасную остановочную полосу, а также проектировать противоослепляющие экраны и шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.

Кроме того, эти нормы рекомендуют устраивать SOS-станции на трассах для первой помощи в случае различных чрезвычайных ситуаций и делать разрывы ограждения для быстрого проезда спецтехники.

"По качеству дорожного покрытия тоже немало новшеств. Это использование геосинтетиков и модифицированных битумов для асфальтобетонных дорог, а также специальных перегружателей асфальтобетонной смеси", - сообщил замминистра.

Он напомнил, что с 1 сентября 2018 года в действие вступили новые государственные строительные нормы по проектированию улиц и дорог в населенных пунктах, которые ввели возможность сужать ширину полос движения на дорогах, обустраивать островки безопасности на нерегулируемых переходах и т.д.

Напомним, что ранее аудит выявил у дорожников Киевской области нарушений на 29 млн.

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Источник: korrespondent.net