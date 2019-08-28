Состоялось последнее подготовительное заседание ВР

В Верховной Раде в среду, 28 августа, состоялось последнее заседание подготовительной депутатской группы, сообщает LB.ua.

"Мы так долго обменивались позициями, что затянули начало заседания группы на час (изначально оно планировалось в 17-00, а началось в 17-45, - ред)", - сказал глава группы Дмитрий Разумков.

Так, сегодня депутатская группа окончательно согласовала вопрос рассадки нардепов в сессионном зале. В частности, был урегулирован дополнительный вопрос размещения депутатов-самовыдвиженцев в соотвествии с их заявками.

Также члены группы обсудили технический вопрос о выделении помещений парламента для секретариатов депутатских групп. Но этот вопос окончательно будет решен только завтра.

Аналогично группа отложила принятие решения относительно порядка возмещения из бюджета финансовых затрат будущих депутатов за проезд и проживание, как это предусмотрено действующим законодательством.

Также обсуждалась проблема размещения комитетов парламента. В частности, на данный момент только 12 из 23 комитетов уже получили кабинеты для работы.

"После того, как завтра начнётся полноценное заседание Рады, наша группа утратит полномочия. И все вопросы, которые не решены на данный момент, будут решаться уже Аппаратом ВР. Думаю, что у нас и дальше будет такая же конструктивная работа", - резюмировал Разумков.

Депутатская группа работала в течение двух недель над организационными вопросами.

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва начнется завтра в 10:00. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net