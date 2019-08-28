Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

Королева Великобритании Елизавета II одобрила просьбу премьер-министра Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента, чтобы он не смог заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает Sky News в среду, 28 августа.

"Королева одобрила просьбу Бориса Джонсона временно прекратить работу парламента с середины следующего месяца, что ограничит возможности депутатов заблокировать выход из ЕС без соглашения", – говорится в сообщении.

Британский парламент прекратит свою работу с 9 сентября до 14 октября. В итоге у парламентариев будет меньше пленарных дней для внесения инициатив и дебатов по Brexit перед непосредственным выходом страны из Евросоюза, который запланирован на 31 октября.

Ранее стало известно, что правительство Великобритании будет просить королеву Елизавету II приостановить работу парламента. В ответ спикер Палаты общин Джон Берков назвал эту идею примером "конституционного беспредела".

В свою очередь премьер Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента. При этом он отверг обвинения в том, что отсрочка заседаний парламента призвана помешать депутатам заблокировать Brexit без соглашения.

Напомним, Великобритания готовится выйти из Евросоюза 31 октября 2019 года. В то же время, британский парламент так и не принял сделку о Brexit, согласованную прошлым премьер-министром страны Терезой Мэй с Брюсселем. Нынешний премьер Джонсон готов внести изменения в сделку, однако Брюссель неоднократно заявлял, что не намерен заново вести переговоры.

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Источник: korrespondent.net