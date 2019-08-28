Зеленский провел встречу со "слугами народа"

Встреча президента Владимира Зеленского с народными депутатами от партии Слуга народа прошла за закрытыми дверями, без телефонов. Об этом сообщает Украинская правда в среду, 28 августа.

Зеленский не пересекался с прессой, а предпочел приехать и уехать с черного хода. Сейчас депутаты неформально общаются, фотографируют через окна журналистов и постепенно расходятся.

На встрече были также первый помощник президента Сергей Шефир, заместители главы офиса президента Алексей Гончарук и Руслан Рябошапка, которым прочат должности премьера и генпрокурора соответственно.

"Обсуждали с президентом все законопроекты, которые хотим проголосовать. И о неприкосновенности, и об уменьшении количества депутатов, наказание за прогулы и другие. Кадровых вопросов не обсуждали", - рассказал бывший журналист 1+1 Сергей Швец.

Как сообщает УП со ссылкой на собственные источники, на первом заседании Верховной Рады 29 августа планируют назначить премьера и, по крайней мере, часть министров. На том же заседании может произойти отставка генпрокурора.

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва начнется завтра в 10:00. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net