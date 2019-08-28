НАБУ проводит обыски у сотрудников лесхоза в Харьковской области

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в Харьковской области по месту жительства отдельных должностных лиц предприятия Гутянское лесное хозяйство и коммерческих компаний. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в среду, 28 августа.

Указано, что обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений при продаже древесины. Расследование по этому делу ведется с февраля 2019 года. Предварительная правовая квалификация по статье о злоупотреблении властью или служебным положением (ч.2 ст. 364 УК Украины).

Также отмечается, что во время обыска жилья одного из представителей предприятия, детективы бюро вызвали полицию, поскольку владелец жилья оказывал противодействие. В дальнейшем его действия квалифицирует полиция.

Ранее в июле НАБУ провело обыски в автомобильной компании Богдан Моторс и киевском спортивном клубе 5 элемент, конечными бенефициарами которого являются экс-президент Петр Порошенко и его соратник Игорь Кононенко.

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Источник: korrespondent.net