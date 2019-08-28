Госбюджет недополучил 9,2 млрд грн - Счетная палата

Государственный бюджет Украины недополучил 9,2 миллиарда гривен из-за укрепления курса гривны. Об этом сообщила пресс-служба Счетной палаты в среду, 28 августа.

Как заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан, укрепление гривны к доллару США на 9% привело к невыполнению плана доходов госбюджета.

"По оценке Счетной палаты, из-за меньшего официального курса, чем прогнозировался, недополучено 9,2 млрд грн доходов. Но укрепление гривны не является следствием успехов экономики Украины, или роста ее инвестиционной привлекательности", - сообщил Пацкан.

Пацкан также отметил, что при разработке проекта госбюджета на 2020 год необходим более качественный прогноз курса гривны.

Напомним, что ранее Минфин увеличил привлечение кредитов в несколько раз.

Также сообщалось, что бюджет за семь месяцев года выполнен на 97,4%.

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Источник: korrespondent.net