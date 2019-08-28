Стало известно, сколько можно заработать на рынке земли

Открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов. Об этом на брифинге заявила и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольга Трофимцева в среду, 28 августа.

"Цивилизованный, с электронным Госгеокадастром, открытой базой данных, нормально функционирующий рынок как аренды, так и продажи земли, действительно обеспечит нам, по самым скромным оценкам, от 700 млн до 1,5 млрд долларов поступлений ежегодно плюс даст минимум 1,5% к росту ВВП ", - подчеркнула она.

На первых этапах работы рынка земли должны действовать некоторые ограничения, например, на концентрацию земель в одних руках, а также покупку сельскохозяйственных участков иностранцами.

Трофимцева также выступает за поэтапную либерализацию рынка. Но законопроект президента Зеленского, по ее словам, изначально предполагает допуск к рынку земли юрлиц. По ее мнению, нужна система открытости и прослеживаемости конечных бенефициаров компаний, которые хотят приобрести сельскохозяйственную землю.

"Здесь мы переходим к действительно большому вызову, который касается прослеживаемости с юридической точки зрения конечных бенефициаров, и это тот большой кусок подготовительной работы, который должен быть сделан. Но пока это проблематично вопрос", - сказала она.

Трофимцева также утверждает, что Украина почти готова к завершению земельной реформы и открытию рынка земли, а другие технические вопросы могут быть решены в течение полугода.

Напомним, что ранее Зеленский пообещал рынок земли в 40 млн гектаров.

Также сообщалось, что суд рассмотрит срыв Кабмином запуска рынка земли.

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Источник: korrespondent.net