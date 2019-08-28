Казино подало иск против Украины в международный арбитраж

Эстонская компания Olympic Entertainment Group подала в международный арбитраж иск против Украины из-за запрета игорного бизнеса. Об этом сообщает НВ Бизнес со ссылкой на сайт Постоянной палаты третейского суда в среду, 28 августа.

Производство открыли в соответствии с Соглашением между правительством Эстонской Республикой и правительством Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций (от 15 февраля 1995 года) и Арбитражным регламентом ЮНСИТРАЛ 1976 года.

Olympic Entertainment Group вышла на украинский рынок в 2004 году. На август 2009 года ей принадлежало 24 казино в Украине.

"Компания закрыла их в связи с вступлением в силу 25 июня 2009 года закона "О запрете игорного бизнеса в Украине". Долгое время проходила процедура возможного досудебного урегулирования спора, но она завершилась безрезультатно", - пишет НВ Бизнес.

Подчеркивается, что в 2010 году Olympic Entertainment Group потребовала от украинских властей компенсации понесенных компанией убытков в размере 12 млн евро из-за запрета ведения игорного бизнеса в стране.

Напомним, что ранее под Киевом обнаружили сеть подпольных онлайн-казино с серверами в России.

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Источник: korrespondent.net