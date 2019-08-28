Сепаратисты нанесли удар с беспилотника – штаб ООС

С начала нынешних суток сепаратисты девять раз нарушили режим прекращения огня. Возле Широкино враг применил ударный беспилотник, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в среду, 28 августа.

Так, враг обстреливал позиции ВСУ из запрещенного Минскими соглашениями оружия – минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы фиксировались в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское.

"Неподалеку Широкино из направления Саханки, очевидно с целью нанесения максимального ущерба военнослужащим Объединенных сил, противник применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометный выстрел (ВОГ-17)", – говорится в сообщении.

О потерях среди украинских военных информации нет.

Напомним, за сутки 27 августа сепаратисты 10 раз обстреляли позиции ВСУ, применив при этом миномет калибра 82 мм. Один боец ВСУ получил ранение.

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Источник: korrespondent.net