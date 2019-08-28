Обнародована повестка дня первого заседания Рады

Группа по подготовке первого заседания новоизбранной Верховной Рады 9-го созыва проголосовала за повестку дня первой сессии парламента. Об этом сообщает Интерфакс-Украина в среду, 28 августа.

"Первое рабочее заседание парламента начнется с формирования временного президиума первой сессии Рады. Затем премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий Кабинетом министров перед новой Верховной Радой", – говорится в сообщении.

После этого будут сформированы депутатские фракции и группы. Далее будет решен вопрос о коалиции депутатских фракций (депутатской фракции, которая имеет права коалиции).

Также будет избрана Счетная комиссия парламента, председатель, первый заместитель и заместитель председателя Верховной Рады.

Далее будет заслушано внеочередное послание президента Украины Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Затем будет предложен к рассмотрению законопроект о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины о неприкосновенности народных депутатов (№7203).

После этого Верховная Рада планирует назначить премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, сформировать состав Кабинета министров.

Далее депутаты намерены решить вопрос о перечне, составе и предметах ведения парламентских комитетов, избрать их глав, первых заместителей, заместителей, секретарей и членов.

Также нардепы собираются уволить главу Службы безопасности Украины и назначить нового руководителя ведомства, решить вопрос о даче согласия на увольнение с должности президентом генерального прокурора Украины и назначении нового генпрокурора.

Затем депутаты рассмотрят вопрос о согласительном совете депутатских фракций (групп) в Верховной Раде 9-го созыва и о календарном плане работы второй сессии нового парламента.

Фото: Украинская правда

Фото: Украинская правда

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва начнется завтра в 10:00. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net