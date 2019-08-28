Пункты пропуска на Донбассе переходят на осенний режим

Контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе переходят на осенний график работы. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил вечером в среду, 28 августа.
Отмечается, что с 1 сентября пункты пропуска на линии соприкосновения в Донбассе перейдут на режим работы с 07:00 до 18:30. По осеннему графику будут функционировать такие дорожные коридоры:
- Стаханов – Золотое – Горное – Лисичанск – КПВВ Золотое (не осуществляет пропуск) ;
- Горловка – Бахмут – КПВВ Майорское;
- Донецк – Курахово – КПВВ Марьинка;
- Донецк – Мариуполь (через Мариуполь) – КПВВ Новотроицкое;
- Новоазовск – Покровск – Талаковка – Мариуполь – КПВВ Гнутово (Пищевик);
- Станица Луганская – Счастье – Новоайдар – КПВВ Станица Луганская.
Ранее в среду КПВВ Майорское временно прекращал работу из-за обстрела сепаратистов. Враг применил гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Никто не пострадал.
А возле КПВВ Гнутово пограничники обнаружили схрон с оружием – гранатометами РПГ-22 и РПГ-26.
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Источник: korrespondent.net
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