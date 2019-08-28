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28. 08. 2019

Зеленский провел телефонные переговоры с Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонную беседу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба главы государства вечером в среду, 28 августа.

Отмечается, что главы государств обсудили результаты саммита G7 во Франции. Зеленский поблагодарил Меркель за последовательную позицию ФРГ о невозможности возвращения России в семерку в условиях агрессии против Украины и оккупации Крыма.

Также президент Украины рассказал канцлеру о ситуации на Донбассе, в частности о выполнении украинской стороной договоренностей по разведению сил и средств в районе Станицы Луганской.

Зеленский также подтвердил, что Украина остается последовательной в выполнении своих обязательств по мирному урегулированию на Донбассе с использованием политико-дипломатических механизмов.

"Президент Украины призвал срочно провести встречу лидеров стран нормандской четверки для обсуждения мирного процесса и согласования дальнейших шагов по урегулированию конфликта", – говорится в сообщении.

Со своей стороны Ангела Меркель выразила "поддержку усилий Украины, направленных на установление мира на Донбассе, согласившись с необходимостью проведения встречи на высшем уровне в ближайшее время".

Во время разговора была достигнута договоренность о подготовительную встречу дипломатических советников глав государств и правительств 2 сентября этого года.

"Во время разговора были также обсуждены ряд вопросов украинской-немецкого сотрудничества и взаимодействия сторон на международной арене", – отметили в пресс-службе

Напомним, встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, Германии, Франции и России по урегулированию ситуации на Донбассе может состояться уже в ближайшие недели. Об этом сказано в совместной декларации лидеров стран G7 по итогам саммита во Франции.

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Источник: korrespondent.net

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