Уволены руководители Нацполиции в четырех областях

Начальники главных управлений Национальной полиции в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях были уволены с должностей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции вечером в среду, 28 августа.

"Руководством МВД и Национальной полиции было принято решение об увольнении с должностей руководителей главных управлений в Закарпатской, Львовской, Житомирской и Запорожской областях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время бывший руководитель Главного управления Нацполиции во Львовской области Валерий Середа уже назначен начальником Департамента обеспечения деятельности председателя Национальной полиции.

Бывшего начальника Главного управления Нацполиции в Житомирской области Вячеслава Печененко назначили в центральный аппарат Национальной полиции.

"Сейчас решается вопрос дальнейшего прохождения службы бывшими начальниками главных управлений Нацполиции в Запорожской и Закарпатской областях", – добавили в полиции.

Напомним, 23 августа министр внутренних дел Арсен Аваков решил уволить руководителей управлений Нацполиции в четырех регионах. Тогда было заявлено, что их работе есть "существенные замечания".

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Источник: korrespondent.net