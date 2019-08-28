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28. 08. 2019

В Черкасской области мужчина пытался убить двоих детей

 
В Черкасской области мужчина пытался убить своих малолетних детей. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба полиции области.
 
Отмечается, что в среду в Тальновское отделение полиции поступило сообщение, о том, что в одном из сел двум малолетним детям причинены телесные повреждения. На место инцидента направили группу реагирования патрульной полиции и следственно-оперативную группу.
 
По данным правоохранителей, мужчина нанес несколько ножевых ранений приемной десятилетней дочери, трехлетнего сына сбросил в колодец глубиной 18 метров, а сам скрылся с места происшествия.
 
На момент приезда медиков и спасателей дети были живы. Их доставили в больницу с телесными повреждениями.
 
Позже на территории района полицейские задержали злоумышленника, который скрывался в кустах. С ним работают следователи.
 
Как уточнили в полиции, решается вопрос об открытии уголовного дела по части 2 статьи 115 УК (умышленное убийство двух или более лиц). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком  от десяти до пятнадцати лет или пожизненного лишения свободы.
 
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Ранее правоохранители задержали женщину, которая в конце июня выбросила в чемодане тело своего трехлетнего сына. 

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Источник: korrespondent.net

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