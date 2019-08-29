Шведская школьница-экоактивистка прибыла в США на саммит ООН

Шведская школьница и экоактивистка Грета Тунберг после двухнедельного плавания сошла на берег в Нью-Йорке. Яхта Malizia, вышедшая из британского Плимута 14 августа, в среду, 28 августа, встала на якорь у Кони-Айленда для прохождения таможенных и миграционных формальностей.

Школьница отправилась в Америку на яхте, поскольку авиаперелеты, по ее убеждению, наносят огромный вред экологии. Школьница отправилась в Америку на яхте, поскольку авиаперелеты, по ее убеждению, наносят огромный вред экологии.

Тунберг намерена принять участие в саммите ООН по климату, который состоится в Нью-Йорке в сентябре. А в декабре активистка посетит Всемирную конференцию по защите климата в чилийском Сантьяго. Она пропустит целый год школьных занятий.

В перерывах между этими мероприятиями Грета собирается присоединиться к экологическим демонстрациям под девизом Пятницы ради будущего (Fridays For Future), инициатором которых она стала год назад. Их участники проводят пикеты и демонстрации в защиту климата. Всего за несколько месяцев климатические протесты переросли в глобальное молодежное движение.

В декабре 2018 года девушка уже посещала Всемирную конференцию ООН по защите климата в польском Катовице, где выступила с критикой политических решений в этой области.

Кроме того, школьница в январе посетила 49-й Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе.

Весной 2019 года группа шведских и норвежских политиков выдвинула Тунберг на Нобелевскую премию мира, а несколькими месяцами позже Грета получила высшую награду правозащитной организации Amnesty International − звание Посол совести.

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net