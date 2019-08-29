Эрдоган не исключил покупку Су-57 вместо F-35

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом в четверг, 29 августа, сообщил телеканал CNN Turk.

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019) не зря", − сказал турецкий лидер, отвечая на вопрос журналистов о том, рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

Эрдоган также подчеркнул, что решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и узнает окончательную позицию Вашингтона касательно участия Турции в программе F-35.

Ранее президент России Владимир Путин показал Эрдогану новейший российский истребитель Су-57 на экспозиции авиасалона МАКС-2019.

Напомним, глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Турция сможет получить американские самолеты F-35 только в том случае, если полностью откажется российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Как сообщал Корреспондент.net , Вашингтон исключил Анкару из программы производства и приобретения истребителей F-35 после того, как начались поставки в Турцию российских ЗРК С-400.

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Источник: korrespondent.net