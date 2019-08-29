Британцы требуют отменить приостановку работы парламента

Петиция на сайте парламента Великобритании с требованием не допустить приостановки работы Палаты общин в четверг, 29 августа, превысила отметку в миллион голосов. Коллективное обращение было зарегистрировано в среду, 28 августа, после того, как премьер-министр Борис Джонсон решил приостановить работу парламента до 14 октября.

"Работа парламента не может быть приостановлена, и он не может быть распущен до того момента, пока предусмотренный статьей 50 (Лиссабонского договора о ЕС) срок (переговоров) не будет значительным образом продлен или Великобритания не откажется от намерения выйти из Евросоюза", − говорится в тексте петиции.

Теперь правительство будет обязано отреагировать на коллективное обращение (после того, как она набрала 10 тысяч голосов), а позже она должна быть рассмотрена парламентом (после 100 тысяч голосов).

Вместе с тем, как показывает практика, петиции по Brexit, которых с момента референдума 2016 года было зарегистрировано несколько десятков, не в силах каким-то образом повлиять на процесс выхода из ЕС.

Напомним, 28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании до 14 октября. При этом премьер отверг утверждение, что отсрочка заседаний Палаты общин призвана помешать депутатам заблокировать выход страны из Евросоюза без соглашения об условиях Brexit.

Елизавета II одобрила приостановку работы парламента Британии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net