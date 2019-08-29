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29. 08. 2019

В Дрогобыче обнаружили тела еще троих погибших

 
Под завалами обрушившегося жилого дома в Дрогобыче обнаружены тела еще троих погибших. Об этом ночью 29 августа, сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области в Facebook.
 
Отмечается, что по состоянию на 3.28 четверга под завалами обнаружены тела шести погибших, среди которых двое мужчин, три женщины и один мальчик.
 
Спасатели продолжают активную фазу разбора завала строительных конструкций, организовано освещение места проведения поисково-спасательных работ.
 
Всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечены 470 человек и 75 единиц техники.
 
Напомним, в ночь на 28 августа в городе Дрогобыч Львовской области произошел обвал подъезда четырехэтажного жилого дома. Ранее сообщалось о трех погибших.
 
Среди причин обвала называют взрыв природного газа, размыв грунта под домом и перепланировку. Ведется следствие.
 
Все жители поврежденного дома эвакуированы и решается вопрос об их временном расселении.

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Источник: korrespondent.net

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