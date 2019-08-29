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29. 08. 2019

В США пересматривают военную помощь Украине − СМИ

 
Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.
 
По информации издания, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США.
 
В статье подчеркивается, что такое решение американский лидер принял после саммита Большой семерки, на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.
 
Среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
 
При этом на время пересмотра средства будут заморожены.
 
В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа.
 
"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", − указано в заявлении представителя комитета Эвана Холландера.
 
Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.
 
Напомним, по данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву с 2014 года, составляет 1,1 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net

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