В США пересматривают военную помощь Украине − СМИ

Президент США Дональд Трамп распорядился провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году составляет 250 миллионов долларов. Об этом в среду, 28 августа, сообщила газета Politico со ссылкой на источник в Белом доме.

По информации издания, Трамп хочет убедиться, что средства используются наилучшим образом с точки зрения интересов США.

В статье подчеркивается, что такое решение американский лидер принял после саммита Большой семерки, на котором он всячески "преуменьшал военное вторжение Москвы в Украину" и настаивал на возвращении России в G7.

Среди тех, кто проводит ревизию, фигурируют американский министр обороны Марк Эспер и помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

При этом на время пересмотра средства будут заморожены.

В комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США сообщили, что они осведомлены о решении Трампа.

"У нас есть серьезные опасения в связи с замораживанием этих важных средств, и мы срочно направляем запрос в администрацию о том, почему она задерживает выделение этих ресурсов", − указано в заявлении представителя комитета Эвана Холландера.

Дополнительную информацию также запросил комитет по делам вооруженных сил.

Напомним, по данным Минобороны США, объем военной помощи, оказанной Киеву с 2014 года, составляет 1,1 миллиарда долларов.

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Источник: korrespondent.net