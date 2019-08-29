На Донбассе 14 обстрелов за сутки

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает прес-центр штаба операции Объединенных сил.

Потерь среди украинских военных не было.

Также велись обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, противник применил беспилотник для сброса гранаты.

"Неподалеку Широкиного с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометний выстрел (ВОГ-17)", - отметили в ООС.

В целом со стороны сепаратистов зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Широкине, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское, Пивденное, Майорск.

Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка - Бахмут. Это представляло угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ Майорское.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня.

Большинство жителей неподконтрольного Донбасса высказалось за реинтеграцию

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Источник: korrespondent.net