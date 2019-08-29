На Донбассе 14 обстрелов за сутки

В течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 14 раз нарушали режим прекращения огня, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает прес-центр штаба операции Объединенных сил.
Потерь среди украинских военных не было.
Также велись обстрелы из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Кроме того, противник применил беспилотник для сброса гранаты.
"Неподалеку Широкиного с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, враг применил беспилотный летательный аппарат с подвесом, на котором был закреплен для сброса гранатометний выстрел (ВОГ-17)", - отметили в ООС.
В целом со стороны сепаратистов зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, в том числе были применены запрещенные Минскими соглашениями минометы калибра 120 мм и 82 мм.
Обстрелы велись вблизи населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Водяное, Широкине, Новолуганское, Зайцево, Новотошковское, Пивденное, Майорск.
Также противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районе гуманитарного дорожного коридора Горловка - Бахмут. Это представляло угрозу мирному населению и персонала, который находился на КПВВ Майорское.
С начала текущих суток незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим прекращения огня.
Большинство жителей неподконтрольного Донбасса высказалось за реинтеграцию
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby