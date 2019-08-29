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29. 08. 2019

"Слуги народа" собрались на Михайловской площади

Будущие депутаты от партии Слуга народа перед началом торжественного заседания Верховной Рады собрались у Михайловского собора в Киеве. Об этом в четверг, 29 августа, сообщают Вести.

Большинство народных избранников прицепили на лацканы пиджаков и другую одежду круглые значки, где на зеленом фоне золотыми буквами написано "Слуга народа".

Некоторые из будущих нардепов принесли букеты с собой, а для других сотрудник партии раздал розы темно-красного цвета.

На площадь уже прибыл лидер партии Дмитрий Разумков, а также Руслан Стефанчук и ряд других известных медиаперсон, например, Юзик из Квартала 95.

Кроме того, на площади присутствует несколько ветеранов АТО, один из них держит красно-черный флаг, на котором изображен козак со скрещенными саблями.

Cмотрите фотогалерею: "Слуги народа" собрались на Михайловской площади

Ранее стала известна повестка дня первого заседания Рады.

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва начнется сегодня в 10:00. Корреспондент.net будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net

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