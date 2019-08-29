В Слуге народа жалуются на неудобные кресла в ВР

Избранные депутаты от партии Слуга народа жалуются на неудобные депутатские кресла. Об этом в четверг, 29 августа, сообщают Вести со ссылкой на одного из будущих нардепов.

По словам народного избранника, кресла в сессионном зале очень тесные и неудобные.

"Я сижу в середине ряда, и могу сказать одно: это какой-то кошмар. Места очень маленькие, неудобные, особенно, кресла. Сумку поставить негде, реально очень тесно. Мы, когда вчера были в сессионном зале, то обсуждали вопрос: почему все предыдущие созывы выделяли деньги на новые ковры, условно, на покраску стен, но не удосужились поменять себе кресла в сессионном зале", - отметил нардеп.

На предложение журналистов внести соответствующий проект постановления, нардеп нервно рассмеялся. "Вы что? Нас за такое растерзают. Но, если честно, я не представляю, как мы на таких сидениях будем сидеть целых пять лет", - добавил он.

Первое заседание парламента девятого созыва начинается сегодня в 10:00.

будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

Тем временем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук сегодня заявил журналистам, что в первый день работы Верховной Рады в четверг, 29 августа, нардепы не будут принимать никаких законопроектов.

Напомним, на прошлой неделе новые нардепы утвердили сценарий проведения первого торжественного заседания Рады девятого созыва, которое состоится 29 августа.

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Источник: korrespondent.net