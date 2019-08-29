Журналистов не пустили в кулуары Рады

В кулуары Верховной Рады второго этажа не пускают журналистов и фотографов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист издания Тиждень Станислав Козлюк.

Он также добавил, что у ложи прессы поставили для журналистов дополнительные стулья.

По информации Украинской правды, журналистов вообще не пускают в ложу прессы в Верховной Раде. В частности, не пустили представителей информагентств Reuters, Associated Press, EPA и многих других.

Также у здания парламента выстроилась огромная очередь из журналистов. Об этом сообщает корреспондент Страны с места событий.

Корреспонденты и операторы начали занимать очередь с самого раннего утра. Некоторые пришли в 06:00. К 09:00 возле здания Верховной Рады собралось очень много людей.

Источник: korrespondent.net