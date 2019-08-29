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29. 08. 2019

СН готовит восемь изменений в Конституцию

Народный депутат и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения партия Слуга народа подаст в Конституцию. Об этом в четверг, 29 августа, сообщает РБК-Украина.

По словам Стефанчука, речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек, дополнительные основания для лишения статуса нардепа.

"Я имел в виду 465 законопроектов, среди которых есть и изменения к Конституции. Прежде всего речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек, в части наличия дополнительных оснований для лишения статуса нардепа - кнопкодавство и прогулы, внесение как отдельного субъекта законодательной инициативы народа Украины. В целом около восьми изменений, если мы говорим о Конституции", - сказал он.

По его словам, был сформирован ряд изменений в регламент ВРУ, большие блоки экономических законов и пласт законов, связанных с перезапуском судебной системой, прокуратурой, антикоррупционных органов.

Напомним, первое заседание парламента девятого созыва сегодня началось в 10:00. 

будет вести онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net

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