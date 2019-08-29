Началось торжественное заседание новой Рады

Спикер Верховной Рады 8 созыва Андрей Парубий занял свое место в президии и объявил открытым торжественное заседание парламента.

"Торжественное заседание объявляю открытым", - сказал Парубий.

Народные депутаты 9-го созыва также приняли присягу. Парубий пожелал преемникам плодотворной работы: "Коллеги, занимаем рабочие места. Будьте вежливы".

Самый старший нардеп парламента нового созыва Юлий Иоффе, избранный от партии Оппозиционная платформа - За жизнь, зачитал присягу народного депутата.

"Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями защищать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии Украинского народа. Присягаю соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников".

На заседании присутствуют президент Владимир Зеленский и его четыре предшественники: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко и различные приглашенные гости.

Напомним, Корреспондент.net ведет онлайн-трансляцию заседания, которое может затянуться до утра 30 августа.

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Источник: korrespondent.net