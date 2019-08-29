Сенцова доставили в Москву - СМИ

Украинского режиссера Олега Сенцова первезли в Москву в СИЗО-2, сообщает в четверг, 29 августа, Интерфакс со ссылкой на источник.

"Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что украинец был внесен в список для обмена удерживаемых лиц между РФ и Украиной.

"Он доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена", - отметил источник Интерфакса.

Данную информацию также подтверждает источник агентства ТАСС.

"Сенцов этапирован из колонии Лабытнаги в Москву. Он содержится в одном из столичных СИЗО", - сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.

Адвокат Дмитрий Динзе в свою очередь не подтвердил, но и не опровергнул данную информацию.

Ранее СМИ сообщали, что Сенцов не включен в список на обмен.

Отметим, ожидалось, что обмен состоитс 28-29 августа, но накануне адвокат Валентин Рыбин, участвующий в процессе, сообщил, что обмен откладывается.

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Источник: korrespondent.net