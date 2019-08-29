Начала работу новая налоговая служба Украины

Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в среду, 28 августа, начала свою работу. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы со ссылкой на опубликованное на сайте Кабмина распоряжение правительства.

Отмечается, что Кабмин передал Государственной налоговой службе функции по реализации государственной налоговой политики, госполитики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, госполитики в сфере борьбы с правонарушениями при применении налогового законодательства, а также законодательства по вопросам уплаты единого взноса и законодательства по другим вопросам, контроль за соблюдением которого возложен на ГНС.

"Мы начинаем новый этап в налоговой политике нашего государства. Новая налоговая служба станет надежным партнером для предпринимателей, который будет создавать благоприятные условия для ведения бизнеса в Украине, внедрять новые сервисы и обеспечивать равные права всех налогоплательщиков", - цитирует пресс-служба председателя ГНС Сергея Верланова.

В ГФС подчеркнули, что принятие данного распоряжения стало возможным после выполнения всех мероприятий по созданию ГНС: проведения государственной регистрации, утверждения структуры, штатного расписания аппарата и сметы, а также перевода из ГФС в ГНС 30% работников на уровне центрального аппарата и территориальных органов.

Напомним, Кабмин принял решение разделить Государственную фискальну службу на два ведомства 18 декабря прошлого года.

А 8 мая Кабмин назначил главу Государственной налоговой службы. Ним стал заместитель министра финансов Сергей Верланов.

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Источник: korrespondent.net